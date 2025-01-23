На каком уровне учетная ставка

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики.

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Андрей Пышный Глава НБУ Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%.

По словам Пышного, в 2024 году инфляция достигла 12%, а ценовое давление сохраняется.

Интересно! Еще раньше для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что есть большая вероятность повышения учетной ставки. Все из-за ощутимого ускорения инфляции в конце года.

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся дороже.

Пресс-брифинг о решениях Правления НБУ по монетарной политике: смотреть видео

Какие были прогнозы по учетной ставке в 2025 году

Напоминаем, что в декабре правление НБУ повысил учетную ставку до 13,5%. В то же время еще в ноябре двое членов монетарного комитета отметили, что в ближайшие месяцы не прогнозируется снижение ставки.

Кроме того, НБУ в любом случае готов реагировать на риски для инфляции и потенциальное разбалансировки ожиданий.

Это подчеркнет намерение НБУ достичь инфляционной цели в 5% в пределах определенного горизонта политики и уменьшит неопределенность для экономических участников,

– добавили в ведомстве.

Обратите внимание! Большинство членов комитета прогнозирует, что в конце 2025 года учетная ставка будет составлять около 12%.