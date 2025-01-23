Удалось ли Украине побороть коррупцию

Министр Юлия Свириденко во время "Украинского завтрака" сказала, что ситуация с коррупцией в Украине улучшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на Victor Pinchuk Foundation.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Последние 5 лет мы многое улучшили, усовершенствовали и индекс восприятия коррупции также улучшился. Мы быстро поднимаемся в этом мировом индексе.

Свириденко также отметила, что Украина продолжает внедрение реформ. В частности, тех, которые требовали ЕС и МВФ.

Обратите внимание! Свириденко говорит, что активная фаза войны в Украине должна закончиться в этом году. Чтобы ускорить этот процесс, по мнению министра, нужно внедрять новые санкции против России.