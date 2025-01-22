Почему "Газпром" не сможет поставить газ в Приднестровье

Лидер непризнанного Приднестровья Красносельский после визита в Москву сообщал, что та возобновит поставки газа в регион, предоставив так называемый "гуманитарный газ". Также впоследствии появилась информация, что кипрская компания, которую связывают с "Газпромом" забронировала мощности через Турецкий поток. Однако "Газпром" не резервировал мощности на февраль по Трансбалканскому газопроводу, поэтому не сможет поставить обещанный газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнергетики Молдовы.

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Ранее российские СМИ подчеркивали, что для России маршрут через Турецкий поток остается самым приоритетным. Предполагалось, что Москва может транспортировать так называемый "гуманитарный газ" в Приднестровье из Турции по Трансбалканскому газопроводу, работающему в реверсном режиме.

Согласно календарю ENTSOG (Европейская сеть операторов газотранспортных систем), для бронирования предоставляли участки на границе Болгарии и Румынии (точка входа), Румынии и Украины (Иссакча-Орловка), Румынии и Молдовы (газопровод Яссы-Кишинев).

Также в министерстве подчеркнули, что после резервирования мощностей на транзит газа по Трансбалканскому коридору другими участниками рынка в газопроводе есть свободные мощности. Резервирование мощностей можно осуществлять ежедневно, но это повлечет более высокие расходы,

– отметили в Минэнерго Молдовы.

Схема маршрутов потоков через которые российский газ могу поступать в Приднестровье в обход Украины / Инфографика Минэнерго Молдовы

Минэнерго предложило администрации Приднестровского региона поддержку в закупке природного газа на европейских фондовых биржах или Румынской товарной бирже в Кишиневе еще в декабре 2024 года, предвидя гуманитарный кризис, который возник в регионе из-за прекращения поставок газа.