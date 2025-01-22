Чому "Газпром" не зможе поставити газ у Придністровʼя

Лідер не визнаного Придністровʼя Красносельський після візиту до Москви повідомляв, що та відновить постачання газу до регіону, надавши так званий "гуманітарний газ". Також згодом зʼявилась інформація, що кіпрська компанія, яку повʼязують з "Газпромом" забронювала потужності через Турецький потік. Однак "Газпром" не резервував потужності на лютий по Трансбалканському газопроводу, тож не зможе поставити обіцяний газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненергетики Молдови.

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Раніше російські ЗМІ підкреслювали, що для Росії маршрут через Турецький потік залишається найпріоритетнішим. Передбачалось, що Москва може транспортувати так званий "гуманітарний газ" у Придністровʼя з Туреччини по Трансбалканському газопроводу, що працює в реверсному режимі.

Згідно з календарем ENTSOG (Європейська мережа операторів газотранспортних систем), для бронювання надавали ділянки на кордоні Болгарії та Румунії (точка входу), Румунії та України (Іссакча-Орловка), Румунії та Молдови (газопровід Ясси-Кишинів).

Також у міністерстві підкреслили, що після резервування потужностей на транзит газу Трансбалканським коридором іншими учасниками ринку в газопроводі є вільні потужності. Резервування потужностей також можна здійснювати щоденно, але це спричинить вищі витрати,

– зазначили в Міненерго Молдови.

Схема маршрутів потоків через які російський газ можу надходити у Придністровʼя в обхід України / Інфографіка Міненерго Молдови

Міненерго запропонувало адміністрації Придністровського регіону підтримку в закупівлі природного газу на європейських фондових біржах або Румунській товарній біржі в Кишиневі ще в грудні 2024 року, передбачаючи гуманітарну кризу, яка виникла в регіоні через припинення поставок газу.