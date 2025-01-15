Відновлення постачання газу у Придністровʼя

Так званий лідер Придністровʼя Вадим Красносельський після візиту до Росії, повідомив, що постачання газу у регіон буде відновлено, передає 24 Канал.

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Однак обʼєми газу будуть обмеженими й їх вистачить лише для підтримки роботи енергосистеми Лівого берега.

Цей газ буде подано, він буде як гуманітарний газ. Це одразу слід розуміти, як і був раніше. Це гуманітарний газ Росії. У тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я. Тільки в цьому сегменті,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Красносельський не зазначив яким саме маршрутом буде відновлення постачання газу у підконтрольне Росії Придністровʼя.

Пропагандиські наративи на тлі кризи

Нещодавно колишній міністр енергетики Молдови Віктор Парліков зауважував, що Росія навмисне створили штучну кризу у Придністровʼї, аби маніпулювати населенням перед парламентськими виборами.

Також він прогнозував, що Росія може відновити постачання газу у регіон з 1 лютого, або ж раніше, однак обʼєми будуть обмеженими. Все для того, аби потужностей вистачало лише для Лівого берега, а підконтрольний Кишиневу правий берег продовжував купувати електроенергію у Європи.

Таким чином Росія не лише виступить "рятівницею", хоча першочергово сама спровокувала критичну ситуацію у регіоні, але й маніпулюватиме населенням перед виборами, звертаючи увагу на високі тарифи. Все для того, аби населення Молдови відмовилось від проєвропейського курсу на користь проросійського.