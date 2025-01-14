Постачання російського газу до Придністровʼя

Про це розповів колишній міністр енергетики Молдови Віктор Парліков повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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За прогнозом ексміністра "Газпром" відновить постачання газу Придністров’ю до того, як там вичерпаються запаси вугілля. Адже наразі Молдавська ДРЕС, котра виробляє електроенергію, працює саме за рахунок вугілля, а не газу.

Віктор Парліков Ексміністр енергетики Молдови Думаю, (відновиться постачання газу – 24 Канал) з 1 лютого, але, може, і раніше… Це буде залежати від їхнього відчуття щодо того, наскільки успішні їхні дії в інформаційному полі.

На його думку, зараз створюється картинка гуманітарної кризи, відповідальність за яку російська пропаганда намагається перекласти на Київ, Кишинів та інших. "А потім має вийти "рятівниця-Росія" і дати безкоштовний газ", – резюмує він.

Також Парліков прогнозує, що Росія буде постачати обмежені обсяги газу, яких вистачить лише для лівого берега Дністра. Все для того, аби Молдавська ДРЕС не могла виробляти електроенергію для правобережної Молдови. Зауважимо, що наразі Кишенів купує електроенергію у Румунії та інших країн ЄС.

Нагадаємо! Кишинів пропонував Придністров'ю допомогу з газом та електроенергією, але не отримав відповіді.

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Маніпуляції перед парламентськими виборами

Ексміністр вважає, що Росія навмисно створила чинну ситуацію у Придністровʼї, аби маніпулювати населенням перед парламентськими виборами. Річ у тім, що через те, що Кишинів купує електроенергію у ЄС, а не Придністровʼя, тарифи суттєво зросли.

Ідея у тому, щоб знову перед парламентськими виборами у Молдові "намалювати" різницю, мовляв, якщо ви дружите з Росією – у вас дешева енергія, а ці божевільні з Молдови хай платять за європейськими цінами. Що через те, що Молдова йде у ЄС, через її європейський вектор, там високі ціни,

– пояснює він.

Зауважимо, що за прогнозом члена наглядової Ради АТ "Молдовагаз" Сергія Тофілата, який він озвучував у грудні 2024 року, тарифи зростуть у 2 – 3,5 раза, адже, крім ціни електроенергії, є ще й інші складові. Нагадаємо, що раніше близько 80% Кишинів раніше отримував від Молдавської ДРЕС.