Поставки российского газа в Приднестровье

Об этом рассказал бывший министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

Читайте также Украина может помочь Приднестровью: Зеленский раскрыл детали

По прогнозу экс-министра "Газпром" возобновит поставки газа Приднестровью до того, как там иссякнут запасы угля. Ведь сейчас Молдавская ГРЭС, которая производит электроэнергию, работает именно за счет угля, а не газа.

Виктор Парликов Экс-министр энергетики Молдовы Думаю, (возобновится поставка газа – 24 Канал) с 1 февраля, но, может, и раньше... Это будет зависеть от их ощущения относительно того, насколько успешны их действия в информационном поле.

По его мнению, сейчас создается картинка гуманитарного кризиса, ответственность за который российская пропаганда пытается переложить на Киев, Кишинев и других. "А потом должна выйти "спасительница-Россия" и дать бесплатный газ", – резюмирует он.

Также Парликов прогнозирует, что Россия будет поставлять ограниченные объемы газа, которых хватит только для левого берега Днестра. Все для того, чтобы Молдавская ГРЭС не могла производить электроэнергию для правобережной Молдовы. Заметим, что сейчас Кишенев покупает электроэнергию у Румынии и других стран ЕС.

Напомним! Кишинев предлагал Приднестровью помощь с газом и электроэнергией, но не получил ответа.

Подробнее Кишинев предлагал Приднестровью помощь с газом, но безуспешно

Манипуляции перед парламентскими выборами

Экс-министр считает, что Россия намеренно создала нынешнюю ситуацию в Приднестровье, чтобы манипулировать населением перед парламентскими выборами. Дело в том, что из-за того, что Кишинев покупает электроэнергию у ЕС, а не Приднестровья, тарифы существенно выросли.

Идея в том, чтобы снова перед парламентскими выборами в Молдове "нарисовать" разницу, мол, если вы дружите с Россией – у вас дешевая энергия, а эти сумасшедшие из Молдовы пусть платят по европейским ценам. Что из-за того, что Молдова идет в ЕС, из-за ее европейского вектора, там высокие цены,

– объясняет он.

Заметим, что по прогнозу члена наблюдательного Совета АО "Молдовагаз" Сергея Тофилата, который он озвучивал в декабре 2024 года, тарифы вырастут в 2 – 3,5 раза, ведь, кроме цены электроэнергии, есть еще и другие составляющие. Напомним, что ранее около 80% Кишинев ранее получал от Молдавской ГРЭС.