Украина может помочь Молдове решить энергетический кризис в Приднестровье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Со стороны Украины есть готовность
По словам Зеленского, в Приднестровье из-за сознательных действий России вакуум энергоресурсов из-за которого люди страдают.
Он также убежден, что эти действия сознательно направляются Россией, чтобы испортить общественные настроения перед выборами.
Украина может помочь с углем, однако пока нет соответствующей реакции от тех, кто контролирует ситуацию на левом берегу Днестра,
– подчеркнул украинский лидер.
Президент подчеркнул, что если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье.
Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года.