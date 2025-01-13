Спецназовец подразделения "Артан" ГУР с позывным "Артист" рассказал 24 Каналу, что недавно его с собратьями срочно вызвали на операцию. По его словам, это было очень неожиданно, ведь у подразделения были совсем другие планы – подготовка, восстановление после предыдущей Харьковской операции, пополнение личного состава.

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Срочная операция ВСУ

Боец с позывным "Артист" отметил, что после предыдущей операции его подразделение должно было проходить слаживание, но планы изменились. Военные срочно получили задание выехать в зону выполнения боевых действий.

Направление я указать не могу, потому что мы еще продолжаем там работать сейчас. Нас мотивировали тем, что ожидался прорыв врага в том направлении, на который мы ехали. Было накопление живой силы противника. За определенное время суть нашей задачи изменилась,

– сказал он.

Спецназовец ГУР добавил, что ему пока неизвестно, была ли это первоначальная идея высшего руководства, или, возможно, оно увидело оперативную возможность двигаться вперед, ведь через некоторое время задача изменилась кардинально.

Еще до нового года (2025 – 24 Канал) нога нашего военнослужащего ступила на те земли, которые были оккупированы почти 3 года,

– подчеркнул боец с позывным "Артист".

К слову, украинские разведчики из ГУР МО провели успешную спецоперацию на Харьковщине, освободив 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев и уничтожив почти полк российских войск. Был захвачен батальонный район обороны противника, уничтожено несколько подразделений, а также взяты в плен российские солдаты. Операция создала условия для дальнейшего вытеснения оккупантов с севера области.

Следует также отметить, что пограничники нанесли мощный удар по позициям врага на Волчанском направлении, ликвидировав 34 кафира. Артиллеристы бригады "Гарт" уничтожили окопные линии, блиндажи, склады с инженерным оборудованием и места сосредоточения личного состава. МВД Украины опубликовало видео успешной сделки.