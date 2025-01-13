Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях и взять под контроль одно село в Донецкой области, однако большинство действия врага безуспешны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова ситуация на фронте

На днях россияне пересекли границу Курской области с Сумской и продвинулись на запад от Журавки. Также они 12 января продолжали наступательные действия в пределах основного украинского выступления, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. ВСУ сохраняют позиции в Погребках, несмотря на недавние заявления о захвате населенного пункта российскими войсками.

и продвинулись на запад от Журавки. Также они 12 января продолжали наступательные действия в пределах основного украинского выступления, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. ВСУ сохраняют позиции в Погребках, несмотря на недавние заявления о захвате населенного пункта российскими войсками. На Харьковской области 12 января также продолжались наступательные действия, но успехов враг там не имел. Также 11 и 12 января российские войска наступали в направлении Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

12 января также продолжались наступательные действия, но успехов враг там не имел. Также 11 и 12 января российские войска наступали в направлении Казачьей Лопани и в районе Волчанска. Российские войска недавно незначительно продвинулись в Купянском направлении в Петропавловке, а также продолжали наступление в районе Голубовки, Двуречной, Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Загрызово, Первомайского, Копанки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Макеевки. Также был безуспешный штурм возле Боровой и Вишневого.

в Петропавловке, а также продолжали наступление в районе Голубовки, Двуречной, Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Загрызово, Первомайского, Копанки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Макеевки. Также был безуспешный штурм возле Боровой и Вишневого. Российские войска 12 января продолжали безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении у Тернов, Заречного и Серебрянского леса.

у Тернов, Заречного и Серебрянского леса. Враг также продолжал наступательные операции на Северском направлении в районе Григорьевки и Белогоровки, не достигнув успеха.

в районе Григорьевки и Белогоровки, не достигнув успеха. Продолжалось наступление и на Часовярском направлении , но никакого подтвержденного продвижения у россиян там нет. Действия велись у самого Часового Яра, а также у Белой Горы и Ступочек.

, но никакого подтвержденного продвижения у россиян там нет. Действия велись у самого Часового Яра, а также у Белой Горы и Ступочек. Россияне продвинулись в Торецке , а именно в северо-западной части города. Наступательные действия велись у самого Торецка, в районе Дилиевки и Щербиновки.

, а именно в северо-западной части города. Наступательные действия велись у самого Торецка, в районе Дилиевки и Щербиновки. Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении возле Нововасильевки. Также захватчики продолжали наступательные действия под самым Покровском, возле Барановки, Тарасовки, Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новых Трудов, Зеленого, Зверевого, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Серебряного, Ясенового, Котлиного.

возле Нововасильевки. Также захватчики продолжали наступательные действия под самым Покровском, возле Барановки, Тарасовки, Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новых Трудов, Зеленого, Зверевого, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Серебряного, Ясенового, Котлиного. Вражеская армия недавно продвинулась на Кураховском направлении. Оккупанты недавно захватили Янтарное. Также они продолжали наступление вблизи Шевченко, Дачного, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Нескучного, Нового Комаря, Большой Новоселки.

Ситуация на фронте за 12 января / Карты ISW