Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. С начала суток зафиксировано 124 боевых столкновения, в частности, российские войска совершили 28 авиационных ударов и 985 атак дронами.

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Ожесточенная борьба на всех фронтах

На Харьковском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника вблизи Волчанска и Казачьей Лопани, одно боестолкновение продолжается. Вражеские удары были зафиксированы и по Ветеринарному.

На Купянском направлении россияне восемь раз пытались штурмовать позиции украинских войск вблизи Петропавловки и Песчаного. Отбито шесть атак, еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток враг 11 раз атаковал украинские позиции неподалеку Копанки, Шийковки, Макеевки, Первомайское, Терны и Заречное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении 14 боестолкновений зафиксировано вблизи Часового Яра и Ступочек, все бои завершены.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки. Одно боестолкновение все еще продолжается.

На Покровском направлении россияне 50 раз пытались прорвать оборону в районах Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное. Продолжаются шесть боестолкновений. По результатам боевых действий на этом направлении уничтожено 376 оккупантов, из которых 184 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал украинские позиции, активно применял авиацию. В Новополе, Малиновке, Константинополе и других населенных пунктах зафиксировано авиаудары. Три боестолкновения продолжаются.

В Курской области украинские подразделения отбили 17 атак. Противник совершил более 400 обстрелов и нанес 10 авиаударов, применив 11 КАБ.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не проводил активных действий.