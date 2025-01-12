Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Від початку доби зафіксовано 124 бойових зіткнення, зокрема, російські війська здійснили 28 авіаційних ударів і 985 атак дронами.

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Запекла боротьба на всіх фронтах

На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та Козачої Лопані, одне боєзіткнення продовжується. Ворожі удари були зафіксовані і по Ветеринарному.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів намагалися штурмувати позиції українських військ поблизу Петропавлівки та Піщаного. Відбито шість атак, ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог 11 разів атакував українські позиції неподалік Копанки, Шийківки, Макіївки, Першотравневе, Терни та Зарічне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку 14 боєзіткнень зафіксовано поблизу Часового Яру та Ступочок, всі бої завершені.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Білої Гори та Щербинівки. Одне боєзіткнення все ще триває.

На Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону в районах Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. Тривають шість боєзіткнень. За результатами бойових дій на цьому напрямку знищено 376 окупантів, із яких 184 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував українські позиції, активно застосовував авіацію. У Новополі, Малинівці, Костянтинополі та інших населених пунктах зафіксовано авіаудари. Три боєзіткнення продовжуються.

На Курщині українські підрозділи відбили 17 атак. Противник здійснив понад 400 обстрілів і завдав 10 авіаударів, застосувавши 11 КАБ.

На Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив активних дій.