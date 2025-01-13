Україна може допомогти Молдові вирішити енергетичну кризу в Придністров'ї. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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З боку України є готовність

За словами Зеленського, у Придністров'ї через свідомі дії Росії вакуум енергоресурсів через який люди страждають.

Він також переконаний, що ці дії свідомо скеровуються Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої перед виборами.

Україна може допомогти із вугіллям, проте поки немає відповідної реакції від тих, хто контролює ситуацію на лівому березі Дністра,

– наголосив український лідер.

Президент підкреслив, що якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї.

Україна припинила транзит російського газу через свою територію 1 січня 2025 року.