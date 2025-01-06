Как Молдова предлагала помощь с газом
Министерство предложило компании "Тираспольтрансгаз" альтернативный вариант на случай прекращения поставок российского газа – закупку на румынской энергетической бирже, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.
Читайте также Энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя, – Минэнерго Молдовы
Позже, 2 января, Moldovagaz и Energocom представили механизм закупки газа на региональных рынках.
Заметьте! Кроме этого, Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает основную часть электроэнергии в Приднестровье, предложили возможность перерабатывать газ, закупленный Energocom, в электроэнергию.
По словам государственного секретаря Министерства энергетики Молдовы Константина Боросана, ответа на это предложение не поступило.
До сегодняшнего дня мы не получили никакого ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января,
– отметил чиновник.
Ситуация с электроэнергией в Приднестровье
После прекращения поставок российского газа Приднестровье столкнулось с дефицитом электроэнергии, который уже достиг примерно 30% от необходимого потребления, или 65 мегаватт.
Несмотря на попытки экономить ресурсы, ситуация остается критической.
Напомним! С 1 января 2025 года непризнанное Приднестровье осталось без поставок российского газа. Это привело к прекращению поставок газа десяткам тысяч бытовых потребителей и остановке работы местных промышленных предприятий.