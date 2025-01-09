Енергокриза у Придністровʼї

З 1 січня 2025 року закінчився контракт на прокачку газу з Росії через українську ГТС. Про те, що контракт не буде продовжено Україна неодноразово наголошувала весь минулий рік, а країни європи шукали інших постачальників блакитного палива, або ж маршрути.

Читайте також Країни Європи засудили дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Придністров'ї

Однією з територій, котра залежала від російського газу, було підконтрольне Росії Лівобережжя Молдови – Придністровʼя. У Росії не лише було достатньо часу аби знайти інші маршрути, але й можливості, однак Путін вирішив кинути територію напризволяще.

Ситуація з енергопостачанням Придністров'я є кризовою, відповідальність за неї несе влада України та Молдови,

– зазначив речник Кремля Дмітрій Пєсков 9 січня під час брифінгу.

Подібні заяви виглядають досить цинічно, адже:

Росія може постачати газ до Придністровʼя через Турецький потік, однак для цього потрібно бронювати потужності. Цього Росія не зробила й не брала участь у тендерах ні коли бронювались потужності на рік, ні на квартал. Останній шанс був у середині грудня, коли бронювались потужності на січень.

для цього потрібно бронювати потужності. Цього Росія не зробила й ні коли бронювались потужності на рік, ні на квартал. Останній шанс був у середині грудня, коли бронювались потужності на січень. Контракт між "Молдовагаз" та "Газпромом" дозволяв Кишиневу постачати газ у реверсному режимі до Придністровʼя.

Варто також підкреслити, що офіційний Кишинів пропонував допомогу підконтрольному Росії Придністровʼя, однак ті відмовились.

Росія звинувачувала Молдову у кризі ще до її початку

Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" на початку грудня під час розмови з 24 Каналом підкреслював, що російська пропаганда активно почала просувати наратив, що у можливій гуманітарній кризі в Придністровʼї, яке може залишитись без газу та електроенергії, винна Мая Санду.

Проросійський колишній президент Ігор Додон, молдовська версія Януковича, уже почав просувати наратив, що Санду повинна поїхати домовлятися з нашими стратегічними партнерами та з Росією. Інший наратив, який вони намагаються проштовхувати, нібито Україна винна, що закрила транзит,

– розповідає Тофілат.

Зверніть увагу! Через перевантаження внаслідок припинення постачання російського газу наразі є ризик повного виходу енергосистеми Придністровʼя з ладу, а дефіцит електроенергії становить близько 30%.

"У Європі зацікавлені в російському газі"

Також Пєсков не забув пригадати й зріджений природний газ (ЗПГ) та ціни на нього, звинувативши вже не Росії та Молдову, а США.

Бенефіціаром зупинення постачання російського газу до Європи є США, які наростили постачання свого ЗПГ за вищими цінами,

– прокоментував він.

Речник Кремля також додав, що у Європі є країни, які зацікавлені в російському газі, його постачання зроблять їхню економіку конкурентоспроможною.

Однак варто пригадати заяву Єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон котра вважає, що продовження імпорту російського газу не необхідністю, а політичним вибором, який, на її думку, досить небезпечний.

Я говорила це раніше і скажу це ще раз: немає виправдань, ЄС може жити без цього російського газу,

– підкреслила Сімсон.

Також вона додала, що європейський ринок СПГ дозволяє обійти деякі санкції, що створює складну ситуацію. Адже не завжди можливо встановити, чи газ походить із Росії, чи з іншої країни.