Які країни засудили дії Росії

Про неправомірні дії Росії повідомили Міністерства закордонних справ країн Латвії, Литви, Естонії, Швеції, Данії, Ісландії, Норвегії та Фінляндії, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Читайте також Енергокриза у Придністров'ї: у Молдові звинуватили Росії у дезінформації щодо ситуації

У заяві йдеться про те, що "дії Росії направлені на підрив політичної та економічної стабільності Молдови".

Нагадаємо! З 1 січня 2025 року до Придністров'я припинилося постачання російського газу. Жителі регіону залишилися без опалення та світла, а місцева промисловість зупинилася.

Як Молдова допомагає Придністров'ю

У заяві, крім засудження Росії, йдеться й про заходи молдовської влади, яка намагається забезпечити стабільність поставок газу та електроенергії.

Ми працюватимемо з Європейською комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові,

– оприлюднено у документі.

Водночас країни-підписанти мають намір підтримувати Молдову в розв'язанні проблем та в просуванні реформ енергетичного сектору. Було зазначено, що це не лише для сталого розвитку Молдови, а й для стабільності всього регіону.