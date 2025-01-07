Як у Молдові відреагували на кризу у Придністров'ї

Таку заяву зробили у Молдові, повідомляє 24 канал з посиланням на речника молдовського уряду Даніеля Воде.

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Речник сказав, що після припинення "Газпромом" поставок газу енергетична ситуація в регіоні різко погіршилася. Тепер її навіть можна назвати тривожною.

Воде зазначив, що ця енергетична криза – це "більше, ніж економічна проблема". Він наголосив, що ця криза є частиною "масштабнішого російського плану з маніпуляції та пропаганди, покликаного викликати страх і невдоволення на обох берегах Дністра".

Він додав, що ця криза є результатом відмови "влади Придністров'я" співпрацювати на благо людей.

Крім того, за блокуванням поставок та загостренням кризи в регіоні виникла хвиля дезінформації.

Речник молдовського уряду пояснив, що шириться думка, що в кризі на лівому березі винен Кишинів. Тобто вимкнення електроенергії підносять як навмисну акцію молдовської влади з метою покарати мешканців лівобережжя Дністра Зокрема уникають згадки про неодноразову відмову так званої влади прийняти запропоновані Кишиневом альтернативні рішення.

Зауважте! Насправді ж пропаганда Росії намагається створити історію, в якій Молдова перетворюється на "проблемного учасника, що не розв'язує кризу". Однак уряд країни запропонував чіткі рішення, що дають змогу уникнути кризи.

Молдова викликала російського посла

Міністерство закордонних справ Молдови викликало представника російського посольства. Це сталося після поширення дезінформації про енергетичну кризу в невизнаному Придністровʼї.

Зокрема у МЗС Молдови прокоментували заяви російського посольства про те, що в Кишиневі нібито обговорюють "силовий сценарій" розв'язання придністровської проблеми на тлі енергокризи. Про це повідомляє "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що йдеться про цинічну спроба маніпулювати громадською думкою та перекласти провину на Кишинів або Київ. Однак реальна відповідальність лежить виключно на Москві.

Зокрема винними в нинішній кризі в Придністровʼї назвали Росію та "Газпром", адже саме вони відмовились постачати газ. Водночас уряд Молдови "конкретними діями продемонстрував свою відданість підтримці громадян по обидва боки Дністра".

У МЗС країни підкреслили, що Молдова "рішуче засуджує провокаційну риторику і небезпечні інсинуації про нібито "насильницьке врегулювання" придністровської проблеми". До того ж Молдова залишається "твердо відданою мирній реінтеграції країни шляхом діалогу і поваги до її суверенітету і територіальної цілісності".

Важливо! Кишинів викликав представника російського посольства у зв'язку з подібними заявами.