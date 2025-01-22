Россия возобновит поставки газа в Приднестровье

20 января кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала мощности через Турецкий поток объемом 3,1 миллиона кубометров в сутки до точки входа "Странджа-2", что на границе Турции и Болгарии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные торговой платформы RBP.

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Что известно об Ozbor Enterprises Ozbor Enterprises в апреле 2024 года получила статус члена CEEGEX (оператора венгерского газового рынка). Что касается руководства компаний, то Мирослав Стоянович, который занимается торговлей газа, и Владимир Петков, который является руководителем швейцарского представительства Ozbor Enterprises, ранее работали в "Газпроме", согласно их профилям в LinkedIn.

"Гуманитарный газ" в Приднестровье будет с 1 февраля

Скорее всего, с 1 февраля Приднестровье сможет получить российский газ, который ранее Россия назвала "гуманитарным". Ведь выше упомянутые объемы совпадают с потребностями Молдавской ГРЭС для обеспечения энергетикой Левый берег Молдовы. Ранее бывший министр энергетики Молдовы Виктор Парликов прогнозировал, что российский газ в регион начнет поступать с 1 февраля.

Стоит также подчеркнуть, что 3,1 миллиона кубометров в сутки не хватит, чтобы ГРЭС могла генерировать электроэнергию и для Правого берега Молдовы. Поэтому Кишиневу придется и в дальнейшем покупать ее у европейских государств.

Сейчас в Приднестровье остановлены практически все промышленные предприятия, а в жилых домах отключено централизованное отопление, поставки горячей воды и происходят регулярные веерные отключения.

Напомним, что Россия могла сразу через дочернюю компанию забронировать мощности еще в 2024 году, когда стало известно, что контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" продлен не будет. Однако Кремль намеренно оставил регион без отопления, чтобы иметь пространство для манипуляций перед парламентскими выборами.

Сколько будет стоить поставка газа в Приднестровье

Российские СМИ оценивают поставку газа в 160 миллионов долларов. Ранее Приднестровье получало "бесплатный газ" от "Газпрома", а долг региона Россия перекладывала на "Молдовагаз". В целом "Газпром" оценивал долг в 709 миллионов долларов, однако Кишинев этого долга не признает и отказывается платить.

По какому маршруту газ будет поступать в Приднестровье

Предполагается, что газ в Приднестровье будет попадать следующим маршрутом: из Турции по Трансбалканскому газопроводу, работающему в реверсном режиме, но отдельные участки этой трубы до Молдовы на месячном аукционе 20 января забронированы не были. Для бронирования предоставляли участки на границе Болгарии и Румынии (точка входа), Румынии и Украины (Иссакча-Орловка), Румынии и Молдовы (газопровод Яссы-Кишинев).

Российские СМИ также отмечают, что сейчас Кремль рассматривает и другие варианты поставок российского газа в непризнанную республику, однако Турецкий поток пока самый приоритетный вариант.