План Кремля в отношении Молдовы

Отныне контуры российской игры довольно четкие: в Москве готовы взять на себя расходы по поставкам газа в регион, но в тех количествах, которые будут обеспечивать только внутренние потребности. В чем смысл таких газовых манипуляций – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Во-первых, российские технологи получат возможность делать из Приднестровья витрину в виде "коммунального рая", куда поступает почти бесплатный российский газ и население довольное низкими тарифами.

Это будет выглядеть как своеобразный контраст с "правым берегом Днестра", где власть будет вынуждена увеличить тариф на электроэнергию втрое и покупать ее по рыночным ценам на европейском рынке.

Дешевая электроэнергия с Молдавской ГРЭС, которая до 2025 года стабильно генерировалась на бесплатном российском газе и задешево поставлялась на территории подконтрольные конституционной власти Молдовы, отныне должна быть недоступна, по предварительным планам Кремля. Удобная схема, которая устраивала все стороны, уже не сможет действовать.

Так будет пока "Газпром" не согласится возобновить поставки газа в полных объемах с использованием альтернативных транзитных маршрутов. В частности, южного газового коридора, идущего через Турцию, Болгарию, Румынию и частично заходит на украинскую территорию.

Во-вторых, своими действиями российская сторона направила четкий сигнал так называемым приднестровским группам влияния, которые контролируют стратегическое предприятие "Шериф". Их бизнес в полной мере зависит от российской позиции и поэтому любые попытки договориться с Кишиневом в обход российских интересов будут казаться невозможными для Гушана и его команды.

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Они часто позволяли себе действовать вопреки пожеланиям России: саботировали проведение мобилизации, блокировали пророссийские митинги, чтобы не допустить втягивания региона в войну. Отныне усидеть на двух стульях будет труднее. Владельцы "Шерифа" частично сами загнали себя в тупик, надеясь все эти годы, что им удастся балансировать между безопасностью и российскими энергоносителями, стоимость которых определяется не деньгами, а политическими последствиями.

Как реагирует Кишинев

Для реализации собственных планов, россияне организовали визит так называемого "президента" Приднестровья Красносельского, который получил согласие на поставку "гуманитарного газа". Правда, в России решили идти неожиданным путем и возобновить поставки в ограниченных объемах с использованием фирмы-прокладки. Она должна покупать на российские деньги газ на международных рынках и поставлять его в Приднестровье.

Политические комбинации российской стороны привели к странным метаморфозам: еще недавно "Газпром" зарабатывал на том, что продавал газ в Европу, а сейчас россияне вынуждены сами покупать газ на европейском рынке, чтобы обеспечивать потребности подконтрольного себе анклава. Несмотря на странную тенденцию, в Кремле решили, что шантажировать Молдову таким образом будет дешевле.

Однако в Кишиневе решили проявить субъектность: молдавские власти дали Красносельскому "зеленый коридор", чтобы полететь через Кишинев и Стамбул в Москву. Однако не дали "зеленый коридор", чтобы "гуманитарный газ" шел в регион на основе российской схемы.

Руководство анклава поставили перед фактом, что в соответствии с молдавским законодательством, закупка газа должна происходить через "Молдовагаз" на коммерческой основе. Это означает, что России придется давать деньги "Приднестровью", а местной компании "Тираспольтрансгаз" оплачивать "Молдовагаз" услуги по покупке и поставке газа с европейского рынка.

Устроит ли подобный сценарий Молдову? Однозначно, Майя Санду не намерена выступить тем, на кого пропаганда будет перебрасывать вину за энергетическое давление на Приднестровье. Первоначально молдавское правительство предлагало помощь совместно с Украиной, но в Тирасполе не ответили.

В дальнейшем Санду дала четкое понимание, что не будет возражать против транзита российского газа, если процедура будет соответствовать молдавскому законодательству. Таким образом, хотя организационно-технические вопросы находятся на этапе согласования, Кишинев не возражает против любых вариантов преодоления гуманитарного кризиса в Приднестровье.

В то же время конституционная власть Молдовы не будет оставлять размышлений, как вернуть в страну дешевую электроэнергию, чтобы не допустить сценария политической дестабилизации со стороны Кремля накануне парламентских выборов. Молдавское население будет критически воспринимать высокие тарифы, что негативно отразится на рейтингах "PAS". Именно поэтому, даже в случае начала поставок "гуманитарного газа" в Приднестровье, открытым будет оставаться вопрос об организации работы Молдавской ГРЭС. Именно поэтому политическая игра России в Молдове только набирает обороты.