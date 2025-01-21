Как Приднестровье планирует возобновить поставки газа

Сейчас правительства ПМР, Молдовы и России обсуждают вопрос обеспечения непризнанной республики газом из Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Пока результата переговоров нет. В частности, правительство России и Приднестровья недавно рассматривали такую модель поставок газа:

Россия с января по апрель 2025 года покупает газ на европейском спотовом рынке;

покупка происходит через молдавскую компанию "Natural Gaz DC".

Однако премьер-министр Молдовы Дорин Речан отверг эту идею. Он отметил, что единственная компания, которая имеет право поставлять газ в Приднестровье – это "Молдовагаз".

Президент ПМР Вадим Красносельский в свою очередь, заявил, что молдавская компания, вероятно, предоставит разрешение "Газпрому" на поставку европейского топлива. Глава Приднестровья также пообещал своевременную оплату от республики.

Как Молдова отреагировала на предложение ПМР

Президент Молдовы Майя Санду 20 января сделала заявление, где уточнила, что предложение Красносельского никак не касается покупки газа через "Молдовагаз". По словам чиновницы, президент ПМР предлагает такую схему:

"кто-то другой" осуществляет закупку газа для Приднестровья;

эта же организация должна осуществлять доставку топлива в Молдову,

а уже потом "Молдовагаз" доставляет газ в Приднестровье.

Санду также заявила, что молдавские власти пока определяет, какие компании будут привлечены к этому процессу, поскольку "Молдовагаз" может работать только с теми компаниями, которые не нарушают молдавское законодательство или международные санкции,

– сообщает Институт изучения войны.

Напомним! В начале января компания "Молдовагаз" предложила ПМР помощь в получении газа из Европы. Власти Приднестровья отказалась от этого предложения.