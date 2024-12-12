На каком уровне учетная ставка
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, учетную ставку повысили до 13,5%.
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Обратите внимание! Ранее банкир Дмитрий Замотаев спрогнозировал, что как размер учетной ставки, так и размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, останутся без изменений.
По словам Пышного, за последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ.
Решение о повышении направляется на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.
Кстати, ожидается, что инфляция в Украине замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться до 5%.