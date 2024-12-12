На якому рівні облікова ставка

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікову ставку підвищили до 13,5%.

Читайте також Податки, ціни та інфляція: які основні зміни відбулися в Україні за 2024 рік

Зауважте! Раніше банкір Дмитро Замотаєв спрогнозував, що як розмір облікової ставки, так і розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, залишаться без змін.

За словами Пишного, упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ.

Андрій Пишний Голова НБУ Рішення про підвищення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримування інфляційних очікувань під під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

До речі, очікується, що інфляція в Україні сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики: дивитись відео