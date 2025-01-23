На якому рівні облікова ставка

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікову ставку підвищили до 14,5%.

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Андрій Пишний Голова НБУ Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове інфляції до цілі у 5%.

За словами Пишного, у 2024 році інфляція сягнула 12%, а ціновий тиск зберігається.

Цікаво! Ще раніше для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що є велика ймовірність підвищення облікової ставки. Все через відчутне прискорення інфляції наприкінці року.

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики: дивитись відео

Які були прогнози щодо облікової ставки у 2025 році

Нагадуємо, що у грудні правління НБУ підвищило облікову ставку до 13,5%. Водночас ще у листопаді двоє членів монетарного комітету зауважили, що у найближчі місяці не прогнозується зниження ставки.

Крім того, НБУ у будь-якому випадку готовий реагувати на ризики для інфляції та потенційне розбалансування очікувань.

Це підкреслить намір НБУ досягти інфляційної цілі у 5% у межах визначеного горизонту політики й зменшить невизначеність для економічних учасників,

– додали у відомстві.

Зверніть увагу! Більшість членів комітету прогнозує, що наприкінці 2025 року облікова ставка складатиме близько 12%.