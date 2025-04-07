Хто може отримати лікарняні виплати

ФОПи, на відміну від найманих працівників, не отримують компенсацію від роботодавця, проте мають можливість оформити виплати через Фонд соціального страхування (ФСС), інформує 24 Канал з посиланням на РБК.

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За словами адвокатки Олени Воронкової, для цього підприємець повинен:

сплачувати ЄСВ без заборгованостей;

брати добровільну участь у загальнообов’язковому соціальному страхуванні;

подати податкову декларацію та сплатити ЄСВ за останні два місяці.

Важливо. Щоб отримати виплату, ФОПу необхідно надати до ФСС листок непрацездатності, заяву, паспорт, ідентифікаційний код та довідку про сплату ЄСВ.

Як розраховується виплата

Розмір допомоги залежить від доходу, страхового стажу та розраховується за останні 12 місяців:

Формула розрахунку середньоденного доходу:

Середньоденний розмір виплати = Загальний дохід ÷ Кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Рівень компенсації залежить від страхового стажу:

50% – до 3 років

60% – від 3 до 5 років

70% – від 5 до 8 років

100% – понад 8 років

Виплати здійснюються з шостого дня хвороби за рахунок Пенсійного фонду України (ПФУ), а перші п’ять днів ФОП оплачує самостійно.