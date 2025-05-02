ЄС передасть заморожені російські активи інвесторам

Це означає ескалацію зусиль обох сторін щодо повернення мільярдних сум, що постраждали через війну в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Euroclear перерахує 3 мільярди євро з 10-мільярдної суми, яка належить російським особам і структурам, що потрапили під санкції ЄС. Цей крок знаменує новий рівень заходів у відповідь з боку Європи.

У Reuters пояснили, що ЄС минулого року змінив режим санкцій, дозволивши у таких випадках проводити компенсаційні виплати західним інвесторам. Раніше Захід використовував відсотки з заморожених російських активів для надання позик і фінансової допомоги Україні. А Володимир Путін назвав це крадіжкою.

Запланована виплата в Бельгії була спричинена рішенням російської влади конфіскувати мільярди у західних інвесторів торік. Зокрема Euroclear перебувала під тиском міжнародних інвесторів з вимогою розблокувати кошти.

У березні Euroclear отримала дозвіл від бельгійської влади здійснити виплати,

– йдеться у матеріалі.

Виплати західним інвесторам не зачіпають понад 200 мільярдів євро резервів Центробанку Росії, заморожених у ЄС. Однак це зменшить загальний обсяг російських активів, які включають готівку, акції та облігації, що зберігаються переважно в Euroclear і забезпечують важелі впливу ЄС на Москву.

Зверніть увагу! Деякі сподіваються, що заморожені активи Росії можна буде використати для відновлення України.

Що відомо про ситуацію з замороженими активами

У західних інвесторів заблоковані в Росії активи на десятки мільярдів. Євросоюз заморозив сотні мільярдів російських активів, зокрема й резерви Центробанку. Це був найбільший санкційний удар ЄС по Росії.

Euroclear утримує більшість цих активів – понад 180 мільярдів євро. Повернення цих коштів є пріоритетним для Москви й стало причиною близько 100 судових позовів проти компанії.

Що кажуть у Росії?

Минулого року Росія попередила, що відреагує, якщо її активи будуть конфісковані для України. Цього року вона внесла зміни до законодавства, щоб мати змогу діяти у відповідь. За останні місяці Росія конфіскувала 3 мільярди євро готівки, які Euroclear зберігала в депозитарії в Росії, щоб компенсувати втрати своїх інвесторів, які постраждали від західних санкцій.

Зауважте! Росія намагається розморозити свої активи, поки її економіка вже четвертий рік страждає від міжнародних санкцій через війну.