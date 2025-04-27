Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію політолога і експерта зі східної Європи Марка Галеотті для The Sunday Times.

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Як Україна отримає репарації від Росії

Галеоті зазначає, що у рамках мирної угоди Дональда Трампа на післявоєнну відбудову України можуть бути вилучені 225 мільярдів фунтів стерлінгів російських держактивів, заморожених за кордоном.

Москва показушно плюватиметься і кричатиме, але на ділі вона сприйме це як спосіб виплати репарацій із грошей, які вона все одно не отримає назад,

– стверджує європейський депутат на умовах анонімності.

Політолог переконаний, що будь-яка перспектива повернути окуповані Росією території та дискредитувати авторитарний режим Путіна залежатиме від побудови успішної та стабільної України в довгостроковій перспективі.

Страх перед новим російським вторгненням існуватиме постійно, але Україна прийме те, що Тайвань називає "стратегією їжака". Тобто Київ зробить себе настільки "колючим", що Москва дуже двічі подумає, перш ніж знову напасти.

Що в Україні думають про механізми репарацій

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив вартість після воєнного відновлення України приблизно у 500 млрд євро.

Коли ми говоримо про відновлення України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об'єднавши і зміцнивши всю нашу співпрацю,

– вказав він.

Окрім конфіскації заморожених активів Україна також запропонувала партнерам ще один механізм компенсації. Йдеться запровадження спеціального податку – мита на імпорт товарів і сировини з Росії. Ці кошти б передавалися у фонд відновлення України.

"Ми не хочемо чекати століттями, поки Росія демократизується або відбудуться якісь процеси, коли вони будуть вибачатися і виплачувати репарації", – сказав Шмигаль.