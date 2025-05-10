А також висловив свою підтримку Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Що сказав Макрон про війну в Україні

Під час візиту до Києва президент Франції закликав Україну та Росію до переговорів напряму.

(У випадку 30-денного перемир'я – 24 Канал), ми будемо прагнути прямих переговорів між Україною та Росією, ми готові допомогти,

– заявив Макрон.

Він додав, що якщо Москва не погодиться на припинення вогню, проти неї застосують санкції. За словами французького лідера, вони будуть набагато жорсткіші, ніж раніше.

Зауважимо, що сьогодні, 10 травня, європейські лідери відвідали Київ для участі в міжнародних зустрічах у рамках "коаліції рішучих". Під час цього Макрон підкреслив важливість колективної реакції Заходу на російську агресію та наголосив на необхідності гарантування безпеки для України.