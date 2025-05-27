Окрім того, європейські партнери не виключають, що найближчим часом може бути організований новий раунд переговорів між Києвом та Москвою. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що у Кремлі швидко відреагували на зняття обмежень щодо далекобійних ударів. Там стверджують, що це начебто не сприятиме мирному процесу.

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Дозвіл на удари по Росії

Ігор Рейтерович вважає, що дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю є дуже правильним кроком.

Не вийде з росіянами по-іншому. Будь-які поступки не йдуть на користь. А ось так звана ескалація, хоча це ніяка не ескалація, а просто реакція на те, що роблять окупанти – це правильна відповідь,

– сказав він.

Саме жорсткі дії проти Росії змусять її керівництво усвідомити серйозні наміри України та її партнерів.

Політолог підкреслив, що не треба боятися погроз із Кремля, мовляв, така політика начебто не піде на користь мирного процесу. Все тому, що важливо розуміти, якщо Росія обстрілює українські цивільні міста і говорить про війну або ескалацію, то все має працювати в обидві сторони.

Якщо Росія посилює удари по Україні, то наша держава повинна дзеркально відповідати. Росіяни розуміють тільки силу і чим швидше це зрозуміють європейці, тим буде краще, адже всі ці крики точно не про зрив якихось мирних домовленостей. Це навпаки посилює позицію України,

– додав він.

Зазначимо, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль спростував заяву канцлера Фрідріха Мерца про зняття обмежень на удари України по території Росії. За словами Клінґбайля, позиція уряду залишилася незмінною, і жодних нових домовленостей щодо дальності ударів не існує.