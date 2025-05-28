Воно розташоване у місті Дубна, що в Московській області, та з 2020 року входить до складу концерну "Кронштадт". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Дубненський машинобудівний завод

Основним профілем Дубненського машинобудівного заводу (ДМЗ) є виробництво бойових безпілотників, зокрема комплексу "Оріон", який росіяни називають аналогом "Байрактару". Ці дрони Росія використовує проти України.

Окрім цього, на підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво та конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями. ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління.

Пожежа на Дубненському машинобудівному заводі: відео очевидців

Варто зазначити, що завод працює в режимі воєнної економіки та нарощує випуск, попри санкційний тиск.

Додамо, що цієї ночі Росію масовано атакували безпілотники. У російському міноборони стверджують, що нібито збили 296 дронів.