Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, атака на аэродромы называется "Паутина". Ее готовили более полутора лет.
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Сколько самолетов лишилась Россия
Отмечается, что в ходе спецоперации дроны поразили 41 самолет стратегической авиации России.
Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории страны-агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли – и дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
Известно, что ход операции контролировал лично Владимир Зеленский, реализовывал – Василий Малюк и коллектив СБУ.
Между тем мониторы пишут, что под атакой дронов-камикадзе находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС / Ту-22М3 / Ту-160, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты-дозаправщики Ил-78, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.
По состоянию на эту минуту известно о поражении/уничтожении:
- на аэродроме "Оленья" – всех 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
- на аэродроме "Белая" – бортов Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3;
- на аэродроме "Дягилево" – бортов Ту-95МС / Ту-22М3, военно-ракетных самолетов, самолетов-дозаправщиков Ил-76/78;
- на аэродроме "Иваново" – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.
Мониторы отмечают, что под атакой находилось более 95 стратегических бомбардировщиков на аэродромах базирования стратегической авиации, и около 20 других военных самолетов.