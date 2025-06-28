Всего за время полномасштабной войны враг потерял более миллиона бойцов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 28 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

личного состава – около 1 017 720 (+1 000) человек;

танков – 10 970 (+1);

боевых бронированных машин – 22 908 (+12);

артиллерийских систем – 29 665 (+35);

РСЗО – 1 425 (+1);

средств ПВО – 1 189 (+1);

самолетов – 420 (+4);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 477 (+237);

крылатых ракет – 3 394 (+6);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53 415 (+131);

специальной техники – 3 921 (+0).

Напомним, Силы обороны в ночь на 27 июня нанесли удар дальнобойными ракетами по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. В результате атаки удалось уничтожить четыре вражеских самолета Су-34. Также произошел пожар в техническо-эксплуатационной части аэродрома.