Всего за время полномасштабной войны враг потерял более миллиона бойцов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 28 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 1 017 720 (+1 000) человек;
  • танков – 10 970 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 908 (+12);
  • артиллерийских систем – 29 665 (+35);
  • РСЗО – 1 425 (+1);
  • средств ПВО – 1 189 (+1);
  • самолетов – 420 (+4);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 477 (+237);
  • крылатых ракет – 3 394 (+6);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 415 (+131);
  • специальной техники – 3 921 (+0).

Напомним, Силы обороны в ночь на 27 июня нанесли удар дальнобойными ракетами по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. В результате атаки удалось уничтожить четыре вражеских самолета Су-34. Также произошел пожар в техническо-эксплуатационной части аэродрома.