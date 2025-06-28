Загалом за час повномасштабної війни ворог втратив понад мільйон бійців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 28 червня
З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:
- особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;
- танків – 10 970 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 908 (+12);
- артилерійських систем – 29 665 (+35);
- РСЗВ – 1 425 (+1);
- засобів ППО – 1 189 (+1);
- літаків – 420 (+4);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);
- крилатих ракет – 3 394 (+6);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);
- спеціальної техніки – 3 921 (+0).
Нагадаємо, Сили оборони в ніч проти 27 червня завдали удару далекобійними ракетами по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки вдалося знищити чотири ворожі літаки Су-34. Також сталася пожежа в технічно-експлуатаційній частині аеродрому.