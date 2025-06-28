Загалом за час повномасштабної війни ворог втратив понад мільйон бійців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 28 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;

танків – 10 970 (+1);

бойових броньованих машин – 22 908 (+12);

артилерійських систем – 29 665 (+35);

РСЗВ – 1 425 (+1);

засобів ППО – 1 189 (+1);

літаків – 420 (+4);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);

крилатих ракет – 3 394 (+6);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);

спеціальної техніки – 3 921 (+0).

Нагадаємо, Сили оборони в ніч проти 27 червня завдали удару далекобійними ракетами по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки вдалося знищити чотири ворожі літаки Су-34. Також сталася пожежа в технічно-експлуатаційній частині аеродрому.