Загалом за час повномасштабної війни ворог втратив понад мільйон бійців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 28 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

  • особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;
  • танків – 10 970 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 908 (+12);
  • артилерійських систем – 29 665 (+35);
  • РСЗВ – 1 425 (+1);
  • засобів ППО – 1 189 (+1);
  • літаків – 420 (+4);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);
  • крилатих ракет – 3 394 (+6);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);
  • спеціальної техніки – 3 921 (+0).

Нагадаємо, Сили оборони в ніч проти 27 червня завдали удару далекобійними ракетами по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки вдалося знищити чотири ворожі літаки Су-34. Також сталася пожежа в технічно-експлуатаційній частині аеродрому.