Сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Как будет работать новый закон

Зеленский подписал закон, который гарантирует выплату денежной компенсации военнослужащим за все неиспользованные дни как основного, так и дополнительного отпуска в случае увольнения с военной службы.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таких нет – средства передаются по наследству,

– говорится в сообщении.

Документ вступит в силу через месяц со следующего дня после официального опубликования.

Что известно об отпуске для военных

Во время действия военного положения украинские военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. Впрочем, воспользоваться всеми днями вовремя удается не всегда.

Что может помешать воспользоваться отпуском:

боевая обстановака;

нехватка личного состава в подразделениях;

на фоне других причин.

При этом перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год закон не позволяет.

Напомним, накануне Зеленский также подписал указ о выходе Украины из Соглашения подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Этот вопрос еще должны рассмотреть в Верховной Раде.