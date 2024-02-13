Ей он посвятил мем, который опубликовал на своей странице в сети X. Илон Маск высмеял ответ Владимира Путина на вопрос о том, почему российский президент совершил полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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Маск насмехается над Путиным

Итак, миллиардер выложил мем, посвященный первому вопросу, который Такер Карлсон задал Владимиру Путину.

– Господин Путин, почему вы вторглись в Украину?

– Именно сейчас я собираюсь вам это объяснить. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати была застрелена горилла...



Маск высмеял интервью Путина / Скриншот с его страницы в сети X

В оригинале Владимир Путин, конечно же, говорил не о горилле. Но он прибегнул к получасовой лекции, в которой решил сделать "краткий" экскурс в историю Украины, которую российский президент решил присвоить стране-агрессору.

Обратим внимание, что Илон Маск ранее восхищался тем, что Такер Карлсон поехал в Москву брать интервью. Более того, он сам позволил использовать сеть X для того, чтобы выложить его.

Маск защищал Карлсона

Ранее он призвал арестовать американских политиков и журналистов, которые предлагают взять под стражу Такера Карлсона из-за его поездки в Москву.

Собственно, американские политики и представители СМИ выражали свое возмущение тем, что пропагандист отправился в Москву.

Если Такер Карлсон не проявит осторожности, он может стать вторым Джулианом Ассанжем,

– написал политический комментатор Ян Майлз Чонг.

Позже Карлсон выдал заявление о "компромиссах"

Американский пропагандист выступил во время Всемирного правительственного саммита в Дубае. В своей речи Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин якобы готов пойти на "серьезный компромисс по Украине".

Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, США в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И Путин среди их числа,

– заявил Карлсон.

Он также добавил, что после завершения интервью общался с Владимиром Путиным не под запись. Мол, во время этого у пропагандиста сложилось впечатление, что российский президент якобы стремится завершить войну, развязанную против Украины.