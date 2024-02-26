Глава нашего государства пообщался в Киеве с Кейтлан Коллинз из CNN. Владимир Зеленский отметил, что "не понимает, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина".

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Трамп не понимает целей Путина

Владимир Зеленский также обратил внимание на заявление Трампа о том, что он якобы сможет завершить войну за один день. Понятное дело, при условии, что американцы за него проголосуют. Глава нашего государства отметил, что политик не понимает целей Владимира Путина.

Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится,

– подчеркнул он.

К слову, накануне Джо Байден назвал Владимира Путина "с*****м сыном". Он обвинил российского президента в смерти Навального. Также американский лидер раскритиковал Дональда Трампа, который в реакции на смерть Навального не упомянул главу Кремля.

Последняя экзистенциальная угроза – это климат. Да, у нас есть сумасшедший с***н сын (Байден сказал crazy SOB, что с английского переводится как son of a bitch – "с***н сын"), как тот Путин, а также другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат,

– заявил Джо Байден.

Байден припомнил, что Трамп в ответ на смерть Навального жаловался на "заговор прокуроров, судей и демократов против него".

Зеленский пригласил в Украину Байдена и Трампа

Накануне Владимир Зеленский пригласил в Украину действующего президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа. Это он сделал для того, чтобы политики могли увидеть войну собственными глазами, чтобы осознали, кто начал эту войну. Не сложно понять, что прежде всего это приглашение для Дональда Трампа, который разбрасывается заявлениями о скором завершении войны.

Глава государства отметил, что рад будет видеть все кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в нашей стране.

Владимир Зеленский добавил, что это поможет политикам осознать, что происходит вокруг. По его словам, Украина была и остается замечательным государством, однако на войне "это другая картина, другая жизнь".

Кандидаты (в президенты США – 24 Канал) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах,

– отметил Зеленский.

Заметим, что Джо Байден приезжал в Украину во время полномасштабного вторжения. А вот Дональда Трампа неоднократно звали, но визита в Киев он до сих пор не совершал.