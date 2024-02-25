На фоне разговоров о возможном возвращении Трампа на пост президента США, украинская сторона ожидает его официальной реакции на приглашение посетить страну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью отметил важность поддержки нашего государства со стороны Вашингтона.
Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?
Украина ожидает ответ от Трампа
Кулеба констатировал, что Украина ценит поддержку не только на уровне политических партий, но и среди обычных американцев.
По его словам, отношения между странами не должны зависеть от смены власти в США. Они должны базироваться на принципах демократии и взаимного уважения.
Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать,
– отметил министр иностранных дел.
Контекст
- В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа посетить наше государство. Произошло это после того, как американский политик заявил, что якобы знает, как закончить российско-украинскую войну за 24 часа.
- Украинский президент заверил: ему понадобится не более чем 24 минуты, чтобы объяснить Трампу ситуацию на фронте. Зеленский также считает, что бывший американский лидер глубоко ошибается, когда думает, что ему удастся договориться с Путиным.
- "Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что сейчас было бы неуместно ехать в Украину", – комментировал это приглашение украинского президента Дональд Трамп в эфире одного из телеканалов. Кроме того, он упоминал о "конфликте интересов", который якобы существует.
- Как отмечал Трамп, сейчас с Киевом официальные переговоры администрация нынешнего президента США Джо Байдена. Поэтому его приезд в наше государство мог бы спровоцировать этот так называемый "конфликт интересов".
- Вместе с тем уже на днях уже на днях Зеленский решил снова пригласить представителя Республиканской партии в Украину. Также он адресовал это приглашение к Джозефу Байдену. Украинский гарант утверждает, что эта поездка могла бы повлиять на взгляды обоих американских политиков.