На фоне разговоров о возможном возвращении Трампа на пост президента США, украинская сторона ожидает его официальной реакции на приглашение посетить страну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью отметил важность поддержки нашего государства со стороны Вашингтона.

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Украина ожидает ответ от Трампа

Кулеба констатировал, что Украина ценит поддержку не только на уровне политических партий, но и среди обычных американцев.

По его словам, отношения между странами не должны зависеть от смены власти в США. Они должны базироваться на принципах демократии и взаимного уважения.

Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать,

– отметил министр иностранных дел.

Обратите внимание! Сейчас самым большим страхом у западных элит остается непонимание относительно того, какой будет политика Трампа в отношении Украины и Европы в случае его избрания президентом. Не исключено, что республиканец будет пытаться проводить политику изоляционизма. Тогда лидерам европейских государств следует будет думать, как они могут сами защитить себя от Путина.

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