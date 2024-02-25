На тлі розмов про можливе повернення Трампа на пост президента США, українська сторона очікує на його офіційну реакцію на запрошення відвідати країну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Вашингтона.
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Україна очікує відповідь від Трампа
Кулеба констатував, що Україна цінує підтримку не тільки на рівні політичних партій, але й серед звичайних американців.
За його словами, відносини між країнами не повинні залежати від зміни влади в США. Вони мають базуватися на принципах демократії та взаємної поваги.
Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати,
– зазначив міністр закордонних справ.
Контекст
- У листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський запросив Трампа відвідати нашу державу. Сталося це після того, як американський політик заявив, що нібито знає, як закінчити російську-українську війну за 24 години.
- Український президент запевнив: йому знадобиться не більше аніж 24 хвилини, аби пояснити Трампу ситуацію на фронті. Зеленський також вважає, що колишній американський лідер глибоко помиляється, коли думає, що йому вдасться домовитися з Путіним.
- "Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну", – коментував це запрошення українського президента Дональд Трамп в ефірі одного з телеканалів. Крім того, він згадував про "конфлікт інтересів", який нібито існує.
- Як зазначав Трамп, зараз із Києвом офіційні перемовини адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена. Тому його приїзд в нашу державу міг би спровокувати цей так званий "конфлікт інтересів".
- Разом з тим уже цими днями Зеленський вирішив знову запросити представника Республіканської партії в Україну. Також він адресував це запрошення до Джозефа Байдена. Український гарант стверджує, що ця поїздка могла б вплинути на погляди обох американських політиків.