На тлі розмов про можливе повернення Трампа на пост президента США, українська сторона очікує на його офіційну реакцію на запрошення відвідати країну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Вашингтона.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

Україна очікує відповідь від Трампа

Кулеба констатував, що Україна цінує підтримку не тільки на рівні політичних партій, але й серед звичайних американців.

За його словами, відносини між країнами не повинні залежати від зміни влади в США. Вони мають базуватися на принципах демократії та взаємної поваги.

Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати,

– зазначив міністр закордонних справ.

Зверніть увагу! Нараз найбільшим страхом у західних еліт залишається нерозуміння стосовно того, якою буде політика Трампа щодо України та Європи у разі його обрання президентом. Не виключено, що республіканець намагатиметься провадити політику ізоляціонізму. Тоді лідерам європейських держав слід буде думати, як вони можуть самі захистити себе від Путіна.

Контекст