Несмотря на то, что Хейли является бывшим губернатором Южной Каролины, местные жители не отдали ей предпочтение.
Смотрите также Может кардинально измениться после выборов: на что сейчас направлены действия Трампа
Трамп побеждает Хейли в Южной Каролине
Известно, что сейчас Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.
В Associated Press отметили, что последняя победа 45-го президента Соединенных Штатов, вероятно, усилит давление на Хейли, которая была бывшим представителем Трампа в ООН и губернатором Южной Каролины с 2011 по 2017 год, с целью заставить ее покинуть гонку.
Там добавляют, что реванш между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом, подобный тому, что был в 2020 году, становится все более вероятным.
По данным AP, Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до праймериз 5 марта, но не смогла победить Трампа в своем штате, несмотря на то, что провела гораздо больше агитационных мероприятий и утверждала, что обвинения против Трампа помешают ему в борьбе с Байденом.
Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки 2024 года
- Эти выборы в США запланированы на 5 ноября.
- Сейчас обе партии – демократы и республиканцы – выбирают своего кандидата на выборы. Напомним, что в этом году в начале февраля Байден выиграл праймериз от демократов в Южной Каролине.
- Сейчас все выглядит так, что основные конкуренты, как и в 2020 году, – Джо Байден и Дональд Трамп.
- В конце января 2024 года президент Чехии Петр Павел отметил, что если Трамп победит на выборах, то США заключит соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому он призвал Европу серьезно рассмотреть возможность победы Трампа.