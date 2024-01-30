Как отметил чешский руководитель, если Дональд Трамп победит на выборах, то США заключит соглашение с диктатором Владимиром Путиным. Говорится, что это может быть невыгодным для Украины и Европы.
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Петр Павел предостерег Европу
Речь идет не о подрыве трансатлантических связей, не о том, чтобы ставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по-другому,
– отметил президент Чехии.
Он также сказал, что Украина в отличие от России сейчас имеет ограниченные возможности на поле боя. Поэтому союзники советуют ограничить наступательные деяния и укрепить оборону.
По словам чешского лидера для этого Киеву необходимо не только чисто оборонное оружие, но и оружие, которое позволит нарушить пути поставки российской армии. Например, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также самолеты F-16.
Что говорят эксперты о президентской гонке в США: коротко
- Политолог-международник Руслан Осипенко рассказал, что ход президентской кампании в США перешел в персоналистскую плоскость противостояния между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом. Последний использует любой инструмент для того, чтобы нанести поражение демократам, а республиканцы оглядываются на него, пока он как ледоколам продвигается к президентскому креслу.
- В то же время израильский военный обозреватель Давид Шарп сказал, что обещания Дональда Трампа относительно "скорого прекращения войны в Украине" это предвыборная кампания и пустые разговоры. Хотя к этим разговорам следует прислушиваться, чтобы понимать настроение кандидата и его окружения. По его словам нельзя вообще говорить о чем-то способном за 24 или даже 49 часов остановить войну, когда есть другие факторы, которые не от тебя зависит даже если ты президент США.
- В частности, политолог Николай Давидюк предполагает, что избрание Трампа президентом США действительно может представлять угрозу для всего Запада, однако, пока усилия Украины должны быть сосредоточены на другом. Как отметил эксперт, к сожалению, Украина должна готовиться, в том числе и к такому сценарию. В то же время, не стоит делать попытки вмешиваться в выборы в США, ведь это может плохо повлиять на американско-украинские отношения.