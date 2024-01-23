Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. В частности, кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать Никки Гейли.

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Интрига останется

Олег Лисный отметил, что выборы президента в демократических государствах – это всегда неожиданность. У американцев есть запрос на новые лица в политике, поэтому результаты могут быть неожиданными. Интрига останется до выборов.

Думаю, эта избирательная кампания подарит очень много неожиданностей. Но сейчас очень много нюансов, которые мы еще не видим. Они дальше начнут все больше проявляться. Мы можем дойти до того, что, например, в "поединке" сойдутся другие кандидаты,

– предположил он.

В частности, от республиканцев может быть другой кандидат. Известно, что экс-лидера США Дональд Трампа могут не допустить до президентских выборов.

Выборы президента в США: главное