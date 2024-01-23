Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. В частности, кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать Никки Гейли.
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Интрига останется
Олег Лисный отметил, что выборы президента в демократических государствах – это всегда неожиданность. У американцев есть запрос на новые лица в политике, поэтому результаты могут быть неожиданными. Интрига останется до выборов.
Думаю, эта избирательная кампания подарит очень много неожиданностей. Но сейчас очень много нюансов, которые мы еще не видим. Они дальше начнут все больше проявляться. Мы можем дойти до того, что, например, в "поединке" сойдутся другие кандидаты,
– предположил он.
В частности, от республиканцев может быть другой кандидат. Известно, что экс-лидера США Дональд Трампа могут не допустить до президентских выборов.
Выборы президента в США: главное
- Дональд Трамп лидировал на первых республиканских кокусах в штате Айова. Он победил с рекордным отрывом. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая госпожа США в ООН Никки Гейли боролись за второе место. После подсчета 34% голосов Трамп получил 51,9%. Десантис – 20,7%, а Гейли – 19%.
- После партийных выборов в штате Айова губернатор Флориды Рон Десантис снял свою кандидатуру с выборов и выразил поддержку Дональду Трампу. Ранее с предвыборной гонки сошел еще один кандидат-республиканец – Вивек Рамасвами. Сейчас главная борьба идет между Трампом и Гейли.
- В то же время в начале 2024 года стало известно, что более 20 штатов могут запретить Дональду Трампу принимать участие в выборах президента США. Речь идет об исключении кандидатуры экс-лидера Штатов из избирательных списков. В штатах Колорадо и Мэн сослались на 14 правку в Конституции США, запрещающую участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. В случае Трампа говорится о штурме Капитолия США, который произошел 6 января 2021 года из-за его действий.