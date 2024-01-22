В воскресенье 21 января из борьбы за номинацию от Республиканской партии выбыл Рон Десантис, оставив один на один с фаворитом гонки Дональдом Трампом Никки Хейли, которая, кстати, за день до того отпраздновала свой 52-й день рождения.

Второе место на кокусах в Айове стало для Десантиса пировой победой, а потому он не стал ждать очевидного позора праймериз в Нью-Гэмпшире (23 января 2024 года), "умыл руки", но сделал это в пользу Трампа, который последний год только то и делал, что проклинал губернатора Флориды.

Сейчас вся ярость трампистов упадет на Никки Хейли, единственную из немаргинальных претендентов на номинацию, которая осталась в гонке. Собственно, атаки уже начались – сторонники Трампа стали активно травить Хейли из-за ее индийского происхождения и называют креатурой истеблишмента. Сам Трамп, когда не путает Хейли с Нэнси Пелоси, именует соперницу "птичий ум" (birdbrain), а его команда запустила слухи, будто уже все решено и Хейли уступит Дональду в обмен на пост вице-президента.

При этом сама Хейли эти заявления уже опровергла. Понятно одно – скучно точно не будет. Кто же такая Никки Хейли и почему у нее все еще есть шансы на победу – рассказывает 24 Канал.

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Индийское происхождение и служба в армии: биография Никки Хейли

Никки Хейли родилась 20 января 1972 года в городке Бамберг в Южной Каролине в семье эмигрантов из Индии, а точнее – из населенного сикхами штата Пенджаб.

Никки – это американизированная форма ее настоящего имени Нимрата, что означает "смирение" – одна из главных добродетелей в религии сикхов. Ее родители являются последователями этой религии. Сначала они эмигрировали из Индии в Канаду, а затем переселились в США, где Никки родилась.



Никки Хейли в Индии / фото Narinder Nanu / AFP

В Южной Каролине отец Никки – Сингх Рандхава получил должность профессора биологии, а мать – Радж Каур преподавала в школе, а затем основала собственный бизнес – сначала магазин сувениров, а затем – компанию по пошиву одежды, в которой также работала ее дочь Никки Рандхава. Компания Exotica International запускалась как небольшое семейное предприятие, но впоследствии разрослось в многомиллионный бизнес, не в последнюю очередь благодаря Никки Хейли.

У Никки есть братья Митти и Чаран и сестра Симран. Мити Рандхава имеет высшее военное образование и служил более 20 лет в армии США.

В 1996 году Никки вышла замуж. Ее избранником стал Майк Хейли, с которым девушка познакомилась в колледже. Интересно, что до встречи с Никки он был Уильямом, но по настоянию невесты выбрал за основное свое второе имя – Майкл.

У Майка и Никки было две свадьбы – церемонии проходили по традициям двух религий, которые исповедовали молодожены – сикхской и христиан-методистов. У супругов Хейли есть двое детей – Рена и Налин. Майк Хейли, муж политика, является федеральным служащим Министерства Армии США и офицером Национальной гвардии Южной Каролины.



Никки Хейли с мужем и детьми / фото Никки Хейли из сети Х (бывший твиттер)

Справочно! Майк Хейли в 2013 году служил в Афганистане, а сейчас служит в Джибуте.

Никки окончила среднюю школу в соседнем с родным Бамбергом Оранджбурге, а затем поступила в местный университет Клемсон, где получила степень бакалавра по бухгалтерскому учету. После обучения Хейли работала в корпорации FCR, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, но уже в 1994 году вернулась в семейный бизнес.

Параллельно с работой в компании матери Никки Хейли начинает интересоваться общественными делами – в 1998 году она становится членом совета директоров Торговой палаты округа Оранджбург, а через 5 лет получает аналогичную должность в значительно большем городе Лексингтон (штат Кентукки). В 2004 году Никки Хейли избирается главой Национальной ассоциации женщин-предпринимателей. Также она являлась куратором многих благотворительных инициатив в родной Южной Каролине и других штатах.

Интересный факт! Когда Никки было 5 лет, она приняла участие в детском конкурсе красоты "Мисс Бамберг". Жюри выбирало победительниц в двух категориях – белую королеву и черную. Смуглая от рождения, но с европейскими чертами лица, Никки не соответствовала никаким критериям, а потому судьи "забанили" девочку, решив, что она не может претендовать на корону. На то время семья Никки была единственными выходцами из Индии в Бамберге.



Никки Хейли в юности / фото Orangeburg Preparatory Schools

Успешная политическая карьера и первые победы

В 2004 году Никки Хейли победила на своих первых политических выборах и стала конгрессвуменом от Южной Каролины. Хейли номинировалась от Республиканской партии. В 2006 и 2008 годах она повторит свой успех. На победу Хейли сыграло несколько факторов:

во-первых, Южная Каролина – традиционно считается красным штатом (т.е. таким, где традиционно голосуют за республиканцев),

во-вторых, персона молодой, профессиональной и успешной Хейли была понятна и симпатична избирателям,

в-третьих, она говорила о том, что хотели услышать избиратели, а именно – о запрете абортов, уменьшении налогов, контроле над расходами и т.д.

Свой успех в качестве конгрессменки Никки решила развить в исполнительной власти. В 2010 году 38-летняя Никки Хейли победила на выборах губернатора Южной Каролины, взяла 51%, а кандидат от демократов – всего 47%.

Хейли стала первой американкой индийского происхождения, избранной губернатором Южной Каролины, и вообще самой молодой губернатором штата.



Никки Хейли празднует победу на выборах губернатора / фото The State / AP

Впрочем, в новой должности Хейли ждали не только торжественные мероприятия и речи. Южная Каролина в то время испытала много кризисов – от катастрофического урагана и разрушительного потопа до массшутинга в церкви и школах и массовых беспорядков на расовой подоплеке. Все эти испытания Хейли прошли с честью и не позволила ситуациям выйти из-под контроля ее власти.

Любопытно! За годы работы Хейли в должности губернатора уровень безработицы в Южной Каролине достиг 15-летнего минимума, а штат получил более 20 миллиардов долларов капитальных инвестиций.

Никки Хейли смогла повторить свой успех уже в 2014 году, когда праздновала победу с результатом 55,9%.

Одна из самых влиятельных женщин мира и звезда Америки

"Звездой" всей Америки она стала в 2015 году, когда пошла на непопулярный шаг и запретила вывешивать флаги Конфедерации на здании правительства штата после смертельной стрельбы на расовой почве в церкви Чарльстона.

Работа в Южной Каролине привлекла внимание к персоне Хейли в Вашингтоне, она стала частью президентской гонки. Еще в 2012 году ей сделал предложение стать его вице-президентом Митт Ромни. Однако Хейли решила, что это будет фальстарт и отказала ветерану Республиканской партии. В итоге Ромни проиграл, а акции Хейли только выросли.

В 2016 году журнал Time внес ее в список топ 100 самых влиятельных женщин мира.

Во время кампании 2016 года Хейли поддерживала Марко Рубио и довольно резко выступала против Дональда Трампа. Впрочем, тот после победы о критике забыл и предложил Хейли важный пост, ставший для женщины трамплином в большую политику.

Так, в 2017 году Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН. За поданную Трампом кандидатуру проголосовали 96 сенаторов из 100.



Никки Хейли в ООН / фото Drew Angerer / Getty Images

Уничтожала Россию в ООН и глянцевые победы

На заседаниях ООН Никки Хейли неоднократно поддерживала Украину и ее территориальную целостность, осуждала российскую агрессию и ее многочисленные преступления. Также Хейли прямо обвинила Россию во вмешательстве в выборы в США.

Россия – это враг, а Владимир Путин – бандит. Я боролась с ними в ООН, и я продолжу с ними бороться. Они хотят уничтожить нас и наши альянсы, и им нельзя доверять,

– Никки Хейли на митинге в Айове, 3 июня 2023 года, назвала вещи своими именами.

В ООН Никки Хейли запомнилась эффектными экзекуциями представителей России. В частности, застала Виталия Чуркина (тот умер фактически на рабочем месте буквально за месяц и ровно за день до 65-летия). Позже Хейли напомнит о странной смерти Чуркина и предположит, что за ней, как и за ликвидацией Пригожина, стоит один и тот же человек – Путин.

Этим Хейли спровоцировала очередную истерику у россиян и их шапито, называемого МИДом.

Любопытно! Одним из секретов Хейли стали постоянные контакты с патриархом американской политики и дипломатии Генри Киссинджером. Раз в месяц они с Хейли обедали, во время этих встреч Киссинджер делился своим опытом и давал Хейли ценные советы.



В частности, в том, как вести себя с россиянами и китайцами. Кроме россиян и китайцев от Хейли регулярно получали на орехи "плохие парни" из КНДР и Ирана (Хейли поддержала расторжение Трампом "ядерного соглашения").

Работу посла США в ООН нахваливал и сам Трамп, конечно, делал это в своем стиле, давая оценку деятельности Хейли с добавлением терминов "гламур" и "красота", а еще – не спеша опровергать желтые сплетни о возможном адюльтере (да, было и такое , в частности, на сексуальные контакты на борту №1 намекал один из биографов Трампа Майкл Вулфф, правда, позже он признал, что у него нет доказательств).

Также на стильную дипломатку обратили внимание СМИ – ее розовые деловые костюмы стали постоянными гостями глянца, а сама Никки Хейли получила неофициальное звание "второй красавицы" администрации Трампа, конечно, после дочери президента – Иванки (и здесь не обошлось без админресурса).



Никки Хейли и Дональд Трамп / фото Evan Vucci / AP

Никки Хейли была настоящей звездой в команде Трампа и, что самое главное, демонстрировала редкую для этой компании адекватность и последовательность. Свою мудрость Хейли продемонстрировала в октябре 2018 года, когда одной из первых объявила, что покидает команду Трампа, но сделала это без скандала и лишнего пафоса.

Свою отставку Хейли мотивировала необходимостью пожить для себя и семьи (на государственной службе много не заработаешь – состояние Хейли и ее мужа составляло не более 200 000 долларов). Но переход в частный сектор на позицию члена совета директоров Boeing продлился недолго.

Хейли не планировала баллотироваться, но изменила свое мнение, когда узнала, что на выборы снова идет скомпрометированный всем, чем только можно Трамп.

Возвращение в большую политику

14 февраля 2023 года Хейли официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. Спустя почти год, прошедший с тех пор, Хейли провела большую работу.

В ноябре 2023 года ряд крупных доноров республиканской партии (в том числе и братья Кохи и банкиры из JPMorgan) объявили о поддержке кандидатуры Хейли. А накануне кокусов в Айове бывший губернатор штата Нью-Джерси и главный критик Трампа Крис Кристи заявил о выходе из борьбы за выдвижение в президенты США от Республиканской партии. После кокусов в том же направлении проследовали Рамасвами и Десантис.

Важно! Хейли позиционирует себя классическим консерватором, то есть сторонницей республиканской партии без примесей радикального популизма, который принес с собой в американскую политику Дональд Трамп.

В настоящее время в борьбе за номинацию осталась только она и Дональд Трамп. Ощутимое преимущество за бывшим боссом Хейли, но в пользу Никки работает ставка на образованных и успешных избирателей (таких до сих пор много у республиканцев). А также на так называемых независимых.

Сработает ли это – поймем уже по итогам праймериз в Нью-Гэмпшире, 23 января 2024 года, а также на следующих первичных выборах в США, в том числе и в родной для Хейли Южной Каролине.



Никки Хейли с семьей / фото Тим Доминик / The State / MCT via Getty Images

Никки Хейли и заявления о войне России против Украины

Никки Хейли последовательно поддерживает Украину (также она против вывода американских войск из Афганистана) и строит значительную часть своей кампании на поддержке Украины.

В частности, тема поддержки сопротивления российской агрессии была одной из основных на дебатах Хейли с Роном Десантисом. На них Хейли фактически деклассировала губернатора Флориды и его ковбойские сапожки. В ответ тот лишь вспомнил бывшей губернатору Южной Каролины какие-то неправильно приобретенные гардины для офиса и использование частных джетов для рабочих командировок.

Россия сказала, что, когда она захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Это страны НАТО, которые вовлекут Америку в войну. Речь идет о предотвращении войны. И всегда шла. Поэтому мы должны предоставить Украине технику и боеприпасы, необходимые для победы. Россия уже достигла дна. И мы это знаем… Победа России приведет к еще более смертоносному глобальному кризису. Это больше, чем Украина. Это война за свободу, и мы должны выиграть ее. Это не просто территориальный спор, как говорят они,

– Хейли громит Десантиса, назвавшего полномасштабную войну России в Украине "территориальным конфликтом".

В настоящее время Хейли начинает все сильнее атаковать Трампа. Еще летом она упрекала его за любезность с Ким Чен Ином, которого назвала "палачом", а сейчас Хейли требует от Трампа конкретного плана действий (которого тот не имеет) и намекает, что его умственные способности не соответствуют статусу кандидата в президенты.

Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с президентством, эту должность занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся,

– Никки Хейли передает "привет" Трампу.

Никки Хейли выступает за усиление помощи Украине. И здесь от нее за вялость уже достается не только Трампу, но и действующему президенту Байдену.

Победа Украины – в интересах нашей национальной безопасности,

– Никки Хейли на встрече с избирателями в Айове, июнь 2023 года.

Кстати, социология видит у Хейли очень неплохие шансы на всеобщую победу над Байденом и не очень верит в победу Трампа над действующим президентом. При этом сейчас именно Трамп – безусловный фаворит гонки за номинацию от республиканцев. Вот такие парадоксы американских выборов.