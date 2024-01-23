Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. Зокрема, кандидаткою у президенти США від Республіканської партії може стати Ніккі Гейлі.

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Інтрига залишиться

Олег Лісний зазначив, що вибори президента у демократичних державах – це завжди несподіванка. Американці мають запит на нові обличчя у політиці, тому результати можуть бути неочікуваними. Інтрига залишиться до самих виборів.

Думаю, ця виборча кампанія подарує дуже багато несподіванок. Але наразі дуже багато є нюансів, які ми ще не бачимо. Вони далі почнуть все більше проявлятися. Ми можемо дійти до того, що, наприклад, у "двобої" зійдуться інші кандидати,

– припустив він.

Зокрема, від республіканців може бути інший кандидат. Відомо, що екслідера США Дональда Трампа можуть не допустити до президентських виборів.

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