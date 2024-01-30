Як зазначив чеський очільник, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, то США укладе угоду з диктатором Владіміром Путіним. Мовиться, що це може бути невигідним для України та Європи.

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Йдеться не про підрив трансатлантичних зв’язків, не про те, щоб ставити під сумнів Сполучені Штати як союзника, але ми маємо реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей по-іншому,

– зауважив президент Чехії.

Він також наголосив, що Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою. Тому, союзники рекомендують обмежити наступальні дії та зміцнити оборону.

За словами чеського лідера, для цього Києву необхідна не тільки суто оборонна зброя, а й зброя, яка дасть змогу порушити шляхи постачання російської армії. Наприклад, артилерія або крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16.

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