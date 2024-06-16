Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Подчеркнем, что это будут 60 выборы главы Соединенных Штатов.

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Правила дебатов Байдена и Трампа

Дебаты, которые проведут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Бэш в Атланте 27 июня, станут первой личной встречей в кампании 2024 года президента Джо Байдена и его предшественника, Дональда Трампа.

Оба кандидата приняли приглашение телеканала и согласились с правилами и форматом дебатов, изложенных в письмах, присланных телеканалом.

В CNN отмечают, что 90-минутные дебаты будут включать два рекламных перерыва.

Известно, что оба кандидата согласились выступать на едином подиуме, а их места на сцене будут определены подбрасыванием монеты.

Также сообщается, что микрофоны во время эфира будут выключены. Они будут поочередно включаться для кандидатов на время выступления.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что у оппонентов не будет возможности воспользоваться заготовленными заметками, однако в их распоряжении будут ручка, блокнот и бутылка воды.

В CNN добавили, что во время дебатов аудитория будет отсутствовать, а представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.

По данным американского телеканала, модераторы "будут использовать все инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение хронометража и цивилизованной дискуссии".

Детали о дебатах между Байденом и Трампом: кратко