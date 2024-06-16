Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Подчеркнем, что это будут 60 выборы главы Соединенных Штатов.
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Правила дебатов Байдена и Трампа
Дебаты, которые проведут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Бэш в Атланте 27 июня, станут первой личной встречей в кампании 2024 года президента Джо Байдена и его предшественника, Дональда Трампа.
Оба кандидата приняли приглашение телеканала и согласились с правилами и форматом дебатов, изложенных в письмах, присланных телеканалом.
В CNN отмечают, что 90-минутные дебаты будут включать два рекламных перерыва.
Известно, что оба кандидата согласились выступать на едином подиуме, а их места на сцене будут определены подбрасыванием монеты.
Также сообщается, что микрофоны во время эфира будут выключены. Они будут поочередно включаться для кандидатов на время выступления.
Кроме этого, в сообщении отмечается, что у оппонентов не будет возможности воспользоваться заготовленными заметками, однако в их распоряжении будут ручка, блокнот и бутылка воды.
В CNN добавили, что во время дебатов аудитория будет отсутствовать, а представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.
По данным американского телеканала, модераторы "будут использовать все инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение хронометража и цивилизованной дискуссии".
Детали о дебатах между Байденом и Трампом: кратко
- В марте 2024 года Трамп вызвал Байдена на дебаты перед выборами, которые состоятся в этом году в ноябре.
- Байден тогда сказал журналистам, что господину Трампу "больше нечем заняться". Он также добавил, что на месте Трампа на его месте он бы "тоже хотел поспорить с собой".
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметил 24 Каналу, что дебаты проводят по определенным правилам. По его мнению, у Байдена опасаются, что Трамп будет вести дебаты нечестно.