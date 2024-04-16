Политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметил 24 Каналу, что дебаты проводят по определенным правилам. Есть люди, которые изучают правила проведения события. По его мнению, у Байдена опасаются, что Трамп будет вести дебаты нечестно.

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Почему медиа призывают к дебатам

Тизенгаузен отметил, что у Трампа будет выгодная позиция по сравнению с Байденом, потому что тот более красноречивый и эмоциональный.

В команде Байдена думают, что Трамп будет применять всякие хитрости и приемы. Он агрессивно будет вести эти дебаты, будет нарушать, перекрикивать, перебивать,

– сказал политтехнолог.

Медиа имеют очень большой запрос на эти дебаты, добавил Борис Тизенгаузен. Есть очень много обычных и неудобных вопросов, которые интересуют американское население.

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