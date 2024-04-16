Политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметил 24 Каналу, что дебаты проводят по определенным правилам. Есть люди, которые изучают правила проведения события. По его мнению, у Байдена опасаются, что Трамп будет вести дебаты нечестно.
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Почему медиа призывают к дебатам
Тизенгаузен отметил, что у Трампа будет выгодная позиция по сравнению с Байденом, потому что тот более красноречивый и эмоциональный.
В команде Байдена думают, что Трамп будет применять всякие хитрости и приемы. Он агрессивно будет вести эти дебаты, будет нарушать, перекрикивать, перебивать,
– сказал политтехнолог.
Медиа имеют очень большой запрос на эти дебаты, добавил Борис Тизенгаузен. Есть очень много обычных и неудобных вопросов, которые интересуют американское население.
Выборы президента США: что известно
- Джо Байден и Дональд Трамп получили достаточную поддержку делегатов для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах. Байден получил 1 968 делегатов, а Трамп – 1 215 голосов делегатов.
- Никки Хейли официально отказалась от участия в президентской кампании, где ее ранее считали основным соперником Дональда Трампа на пост президента США. Ранее WSJ сообщало о ее намерении выйти из борьбы за президентское кресло, где она была одной из кандидаток от Республиканской партии.
- Политики в Европе выражают возмущение на фоне возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента. Этот сценарий становится все более обсуждаемым среди дипломатов Альянса.