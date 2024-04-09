Это 24 Каналу прокомментировал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский, отметив, что, по крайней мере, публично экс-президент США такого не заявлял. Впрочем, есть несколько тем, которые Трамп старается совсем не комментировать или делать это размыто. Отметим, что по данным СМИ, он якобы заявлял, что Россия и Украина "хотят сохранить лицо, найти выход".

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"Вопрос украинско-российской войны является одним из таких вопросов. Например, Израиля и конфликта с Палестиной – это один из тех самых вопросов, которые во внешней политике Трамп старается не трогать, поскольку эти вещи могут повредить его рейтингу, его движению", – сказал политолог.

Складывается очень размытая ситуация и неоднозначные трактовки, как и все, что можно сказать о Дональде Трампе. Так неизвестно, имеет ли он вообще определенную позицию на самом деле.

Выгодный "туман неизвестности"

В то же время, по словам Шеренговского, в медиа пишут о том, что среди тех, кто поддерживает бывшего президента США, есть "крылья", которые имеют более радикальную или более изоляционистскую позицию, и давят на него.

Я думаю, что вот игра в такую "стратегическую неопределенность" будет сопровождать всю кампанию и будет сопровождать со стороны все президентские выборы. Выбить, так поставить его на место, в том, чтобы он все-таки четко сказал свое видение, – это еще будет то дело,

– подчеркнул эксперт-международник.

Однако, сейчас Трампу это выгодно. Основной его избиратель – люди, которые достаточно склонны к изоляционизму. Это маленькие городки и села. Преимущественно это штаты, где таких большинство. Так, например, вопрос помощи Украине люди сравнивают с собой индивидуально. Мол, теряют деньги, которые должны были бы пойти им на дотации. И такие тезисы очень массово разгоняют, в частности, специально, через социальные медиа. Все, чтобы спекулировать на этих вопросах.

Именно поэтому проректор Украинского католического университета убежден, что пока будут продолжаться избирательные баталии, будет распространяться "туман неизвестности".

Он очень-очень выгоден Трампу, потому что просто-таки в противовес. У Байдена ситуация понятна, а Трамп должен показать своим избирателям какую-то "инаковость",

– сказал Дмитрий Шеренговский.

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Стоит понимать, что прежде всего медиа транслируют определенную информацию не для украинской аудитории. К тому же это – переводы.

"Этот "туман неопределенности" является очень-очень выгодным. К нему будут прибегать. И действительно неоднократно еще будет подниматься этот вопрос. Лучший совет украинцам – просто успокоиться", – добавил политолог.

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