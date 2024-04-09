Це 24 Каналу прокоментував політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський, зауваживши, що, принаймні, публічно експрезидент США такого не заявляв. Утім, є кілька тем, які Трамп намагається зовсім не коментувати або робити це розмито. Зазначимо, що за даними ЗМІ, він нібито заявляв, що Росія та Україна "хочуть зберегти обличчя, знайти вихід".

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"Питання українсько-російської війни є одним з таких питань. Наприклад, Ізраїлю та конфлікту з Палестиною – це одне з тих самих питань, які у зовнішній політиці Трамп намагається не чіпати, оскільки ці речі можуть зашкодити його рейтингу, його руху", – сказав політолог.

Складається дуже розмита ситуація та неоднозначні трактування як і все, що можна сказати про Дональда Трампа. Так невідомо, чи має він взагалі певну позицію насправді.

Вигідний "туман невідомості"

Водночас, за словами Шеренговського, у медіа пишуть про те, що серед тих, хто підтримує колишнього президента США, є "крила", які мають радикальнішу чи більш ізоляціоністську позицію, і тиснуть на нього.

Я думаю, що ось гра у таку "стратегічну невизначеність" буде супроводжувати всю кампанію і буде супроводжувати з боку всі президентські вибори. Вибити, так поставити його на місце, у тому, щоби він все-таки чітко сказав своє бачення, – це ще буде та справа,

– наголосив експерт-міжнародник.

Однак, нині Трампу це вигідно. Основний його виборець – люди, які достатньо схильні до ізоляціонізму. Це маленькі містечка та села. Переважно це штати, де таких більшість. Наприклад, питання допомоги Україні люди порівнюють з собою індивідуально. Мовляв, втрачають гроші, які мали б піти їм на дотації. І такі тези дуже масово розганяють, зокрема, спеціально, через соціальні медіа. Усе, аби спекулювати на цих питаннях.

Саме тому проректор Українського католицького університету переконаний, що допоки триватимуть виборчі баталії, буде поширюватися "туман невідомості".

Він дуже-дуже вигідний Трампові, тому що просто-таки на противагу. У Байдена ситуація є зрозуміла, а Трамп мусить показати своїм виборцям якусь "інакшість",

– сказав Дмитро Шеренговський.

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Варто розуміти, що передусім медіа транслюють певну інформацію не для української аудиторії. До того ж це – переклади.

"Цей туман невизначеності є дуже-дуже вигідним. До нього будуть вдаватися. І дійсно неодноразово ще буде підійматися це питання. Найкраща порада українцям – просто заспокоїтися", – додав політолог.

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