Лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что эти заявления Трампа противоречат мнению 64% американцев, которые поддерживают Украину до ее полной победы в войне с Россией. А также нарративы экс-президента США конфликтуют с двухпартийной поддержкой Киева в Конгрессе, ведь большинство республиканцев за Украину.
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Не хочет терять голоса избирателей
Также экс-президент имеет немного шансов победить, ведь его преимущество в голосах с Джозефом Байденом сейчас составляет 3 – 4%.
Трамп продвигает такие тезисы, потому что хочет победить на президентских выборах. От 10 до 15 миллионов его избирателей не хотят иметь Украину и Израиль в перечне приоритетов. Чтобы не терять их, Трамп или молчит по поводу определенных вопросов внешней политики, или говорит вещи, которые нравятся этой группе его избирателей,
– отметил Пинкус.
Приоритеты этих избирателей Трампа распределяются так:
- нелегальная миграция в США;
- инфляция, которая снова пошла в гору;
- рост уровня преступности;
- кризис в системе образования.
В США нет диктатуры
В то же время Трамп во времена своего президентства был против "Северного потока-2", он боролся с "нефтедолларами", которые, как он говорил, являются "кислородом Владимира Путина". Он сделал соответствующие шаги, которые снизили цену за баррель нефти со 120 до 40 долларов. Для этого он после своей инаугурации поехал в Саудовскую Аравию, а не по традиции в Великобританию. Поэтому, по словам Пинкуса, судить Трампа нужно в соответствии с его поступками.
Неважно, кто будет президентом, потому что в США нет диктатуры. В стране три независимых ветви власти, которые не позволят любому, кто занимает кресло президента, действовать как диктатор,
– отметил лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка.
Украина – часть тела Соединенных Штатов, она это доказала, когда в центре Европы ведет борьбу с варварами и остановила их продвижение. Поэтому, по его словам, американцы, которые до февраля 2024 года ничего не знали об Украине, сегодня вполне ее поддерживают.
"Не стоит обращать внимания на слова Трампа. Он понимает, что может проиграть президентские выборы, и для него каждый голос ценен. В то же время миллионы американцев поддерживают Трампа, однако им не нравится его риторика в отношении Украины", – отметил Борис Пинкус.
Больше о высказываниях Трампа по Украине
- Издание The Washington Post пишет, что экс-президент США в частных разговорах делился своим "гениальным" планом по "примирению" Украины и России. Согласно его плану Украина якобы должна отдать России временно оккупированные территории. Как отмечают источники в окружении экс-президента, он хочет повлиять на позицию Украины, чтобы она уступила Путину.
- Трамп неоднократно заявлял, что якобы может развязать войну России против Украины в течение 24 часов. Однако он никогда не раскрывал детали, каким образом надеется этого достичь. Источники в окружении Трампа сообщают о том, что экс-президент хочет повлиять на позицию Украины, чтобы она уступила Путину.
- В The Washington Post отметили, что кампания Трампа отказалась общаться с изданием во время подготовки журналистами этого материала.