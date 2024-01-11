Три ключевых комитета Конгресса США обнародовали документ, осуждающий действия администрации Байдена и требующий от него решительных действий для поддержки Украины. Документ называется "Предлагаемый план победы в Украине" и был разработан еще в конце прошлого года, но начали его активно обсуждать только сейчас.

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План победы на фоне глобальной угрозы

Документ, подписанный главами комитетов по иностранным делам, вооруженным силам и вопросам разведки, содержит пять разделов, описывающих угрозу от России и ее союзников, а также стратегию победы Украины. Он также обращает внимание на промедление Байдена в предоставлении оружия Украине.

Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников,

– говорится в документе.

Авторы плана считают, что США должны ответить на глобальную угрозу, которую представляют Россия, Китай и Иран, и что победа Украины является ключевой для защиты американских интересов. Они критикуют стратегию Байдена как "проигрышную" и призывают к немедленному предоставлению Украине необходимого оружия.

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" является проигрышной стратегией", – утверждают главы комитетов.

Конгрессмены отмечают:

важность быстрого предоставления Украине оружия;

усилении санкций против России;

передаче Украине замороженных российских активов;

необходимости контроля над американской помощью.

После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Важно! В отчете также указано, что США отстают от других стран в оказании помощи Украине, как в процентном отношении к ВВП, так и в военной поддержке. Это вызывает беспокойство среди республиканцев.