Три ключові комітети Конгресу США оприлюднили документ, який засуджує дії адміністрації Байдена і вимагає від нього рішучих дій для підтримки України. Документ називається "Пропонований план перемоги в Україні" і був розроблений ще в кінці минулого року, але почали його активно обговорювати лише зараз.
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План перемоги на тлі глобальної загрози
Документ, підписаний головами комітетів з закордонних справ, збройних сил та з питань розвідки, містить п'ять розділів, які описують загрозу від Росії та її союзників, а також стратегію перемоги України. Він також звертає увагу на зволікання Байдена у наданні зброї Україні.
Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників,
– йдеться в документі.
Автори плану вважають, що США повинні відповісти на глобальну загрозу, яку становлять Росія, Китай та Іран, і що перемога України є ключовою для захисту американських інтересів. Вони критикують стратегію Байдена як "програшну" і закликають до негайного надання Україні необхідної зброї.
"Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" є програшною стратегією", – стверджують голови комітетів.
Конгресмени наголошують на:
- важливості швидкого надання Україні зброї;
- посиленні санкцій проти Росії;
- передачі Україні заморожених російських активів;
- необхідності контролю за американською допомогою.
Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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