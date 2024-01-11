Три ключові комітети Конгресу США оприлюднили документ, який засуджує дії адміністрації Байдена і вимагає від нього рішучих дій для підтримки України. Документ називається "Пропонований план перемоги в Україні" і був розроблений ще в кінці минулого року, але почали його активно обговорювати лише зараз.

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План перемоги на тлі глобальної загрози

Документ, підписаний головами комітетів з закордонних справ, збройних сил та з питань розвідки, містить п'ять розділів, які описують загрозу від Росії та її союзників, а також стратегію перемоги України. Він також звертає увагу на зволікання Байдена у наданні зброї Україні.

Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників,

– йдеться в документі.

Автори плану вважають, що США повинні відповісти на глобальну загрозу, яку становлять Росія, Китай та Іран, і що перемога України є ключовою для захисту американських інтересів. Вони критикують стратегію Байдена як "програшну" і закликають до негайного надання Україні необхідної зброї.

"Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" є програшною стратегією", – стверджують голови комітетів.

Конгресмени наголошують на:

важливості швидкого надання Україні зброї;

посиленні санкцій проти Росії;

передачі Україні заморожених російських активів;

необхідності контролю за американською допомогою.

Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Важливо! У звіті також вказано на те, що США відстають від інших країн у наданні допомоги Україні, як у відсотковому відношенні до ВВП, так і у військовій підтримці. Це викликає занепокоєння серед республіканців.